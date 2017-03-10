Білорусь: поліція затримала учасників «Маршу недармоїдів»

У білоруському місті Молодечно Мінської області 10 березня близько тисячі людей взяли участь у «Марші недармоїдів».

Міліція не перешкоджала проведенню акції, однак після неї люди цивільному затримали лідера «Об’єднаної громадянської партії» Анатолія Лебедька, голову руху «За свободу» Юрія Губаревича, співголову «Білоруської християнської демократії» Віталія Римашевського, а також Сергія Королевича, журналіста БелаПАН.

Затримані також й інші учасники акції.

Під час проведення акції білоруські активісти ухвалили «резолюцію» з низкою вимог. Головні з них – скасування декрету № 3, зміна економічного курсу та проведення справедливих виборів. У резолюції також наголошується, що якщо влада не виконає ці вимоги, то люди виступлять за відставку президента Олександра Лукашенка і його уряду.

До учасників акції вийшов голова місцевої влади, який сказав, що акція незаконна, і запросив протестувальників до себе у райвиконком. Люди піти відмовилися і скандували «Ганьба!». Вони попросили чиновника виключити на площі радіотрансляцію, що перешкоджає виступам.

Потім учасники акції пройшлися до будівлі податкової інспекції і прикріпили текст «резолюції» мітингу до дверей.

Під час акції лунали традиційні для таких маршів гасла: «Ні – декрету № 3», «Лукашенко, йди!», «Баста!», «Живе Білорусь!». Один з учасників акції тримав плакат «Головний дармоїд – у Дроздах», (резиденції президента Білорусі).

Схожі акції тривають у різних містах Білорусі вже кілька тижнів. Також кількадесят тисяч осіб підписали петицію проти указу, який неофіційно назвали «декретом про дармоїдів».

Учасники акцій протесту вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.