Дніпро: суд про повернення Органного залу від УПЦ (МП) перенесли через неявку співвідповідача

У Дніпрі суд у справі повернення Органного залу від УПЦ (МП) не відбувся через неявку співвідповідача – екс-посадовця обласної ради. Судове засідання було заплановане у Центральному районному суді міста 10 березня.

Як повідомив Радіо Свобода позивач, керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров, місце знаходження екс-посадовця обласної ради, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу, не могли встановити. Суд відправив йому виклик на адресу реєстрації, у Харківську область, однак співвідповідач не з’явився на суд з невідомих причин.

«Я думаю, він не дуже зацікавлений приїздити на судове засідання. Наступного разу. якщо він не з’явиться до суду, ми будемо розглядати справу без нього, закон це дозволяє», – сказав Радіо Свобода Олександр Гуміров.

За даними з суду, контактні дані співвідповідача виявилися застарілими: ні номер телефону, ні зйомна квартира у Дніпрі, адреса якої відома, вже не за ним.

У судовому розгляді щодо повернення органного залу громаді оголошена перерва до 24 березня.

Раніше суд у Дніпрі вирішив перекваліфікувати Олександра Смирного, екс-посадовця обласної ради, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу, з третьої сторони у співвідповідача. Тоді ж з’ясувалось, що місце знаходження посадовця складно встановити і він не є жителем Дніпропетровської області.

Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. Православній громаді споруда належала понад десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з органом.

У березні 2011 року керівник Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали за рішенням суду перейшло в управління церкви. Будинок органної та камерної музики було передано церкві відповідно до «мирової угоди», затвердженої господарським судом області, між облрадою та релігійною громадою Свято-Миколаївського храму парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).

Представники влади тоді повідомили про можливе перенесення органу в іншу будівлю. Однак, за висновком фахівців німецької компанії «Зауер», які збудували орган, у будь-якому іншому приміщенні безцінний музичний інструмент втратить своє звучання.