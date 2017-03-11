Поліція Нікополя розслідує спалення автомобіля журналіста Руслана Соловйова

Поліція Нікополя розслідує спалення автомобіля кореспондента газети «Город Никополь» Руслана Соловйова, відкрите кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили 11 лютого у Нікопольському міському відділі поліції.

За даними поліції, кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи пошкодження майна. Тривають слідчі дії. У поліції підтвердили, що інцидент стався на автопаркові близько 3-ї години ночі, автомобіль журналіста вигорів ущент.

Раніше кореспондент газети «Город Никополь» Руслан Соловйов повідомив, що цієї ночі невідомі повністю спалили його автомобіль марки «Лексус», котрий перебував на парковці.

Сам журналіст не виключає, що інцидент пов'язаний з його професійною діяльністю: він займався журналістськими розслідуваннями, зокрема, пов’язаними з наркоторгівлею.

«Попередньо мені повідомили, що це був підпал», – сказав Руслан Соловйов. У поліції зазначають, що підпал – одна із версій, остаточна причина згоряння авто буде з’ясована після експертизи пожежної служби.

Це вже друге пошкодження автомобіля журналіста видання «Город Никополь» за останній місяць.

22 лютого поліція Нікополя відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження автомобіля «Вольво», якою користувався журналіст видання «Город Никополь» Віктор Артеменко: машина була розрубана сокирою невідомими особами. Чоловік заявляє, що інцидент пов’язаний з його журналістською роботою.

Раніше на Дніпропетровщині сталось кілька інцидентів, пов’язаних із працівниками ЗМІ.

13 лютого в Кривому Розі невідомі побили журналіста і гостьового редактора комунального телеканалу ТРК «Рудана» Володимира Куропятника. За його заявою, інцидент пов'язаний з професійною діяльністю – невідомі не взяли ні гаманець, ні телефон. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисні легкі тілесні ушкодження. Справу розслідує Криворізький міський відділ поліції.

11 лютого у Кам’янському невідомі спалили авто головного редактора сайту «5692» і газети «Місто 5692» Сергія Гузя. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи пошкодження майна. Головний редактор також пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.