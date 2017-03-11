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11 Березень 2017, Київ 14:42
Новини | Міжнародні

Президент Туреччини назвав Нідерланди «залишками нацистів»

Реджеп Таїп Ердоган обіцяє відплатити Нідерландам

Реджеп Таїп Ердоган обіцяє відплатити Нідерландам

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє відплатити Нідерландам після того, як Амстердам заборонив посадку літака голови Турецького МЗС, який планував провести у Роттердамі агітацію щодо референдуму.

Ердоган назвав нідерландців «залишками нацистів» і «фашистами».

11 березня Нідерланди відкликали дозвіл голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу на приземлення його літака у Роттердамі.

Раніше у суботу мер Роттердама Ахмед Абуталеб заявив, що Мевлюту Чавушоглу не дозволено проводити агітацію щодо референдуму серед турецької громади під час його візиту до цього міста.

Чавушоглу, натомість, заявив, що все-таки приїде до Роттердама для зустрічі з виборцями.

Ще чотири запланованих акції турецьких політиків були скасовані в Австрії і одна у Швейцарії.

Після скасування подібного мітингу у Німеччині, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Берлін у «практикуванні нацизму».

Відносини між Туреччиною і країнами ЄС погіршилися упродовж останніх місяців, після того, як Захід почав звинувачувати Анкару у придушенні опозиції, що значно посилилося після спроби невдалого перевороту у Туреччині у липні 2016 року.

Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати «за» і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

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