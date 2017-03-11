У ЄС забороняють мітинги турецьких політиків для агітації за референдум

Чиновники у кількох великих містах ЄС заборонили політиками з Туреччини проводити мітинги на підтримку конституційного референдуму серед турецької діаспори у Європі.

Мер нідерландського Роттердама повідомив, що голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу не дозволено проводити агітацію серед турецької громади під час візиту 11 березня.

«Він має дипломатичний імунітет, ми ставитимемося до нього з повагою, але ми маємо інші інструменти для заборони таких речей у громадських місцях», – сказав журналістам мер Роттердама Ахмед Абуталеб.

Чавушоглу, натомість, заявив, що все-таки приїде до Роттердама для зустрічі з виборцями.

Абуталеб, який є міським головою Роттердама з 2009 року, мусульманин, що колись іммігрував з Марокко.

Ще чотири запланованих акції турецьких політиків були скасовані в Австрії і одна у Швейцарії.

Після скасування подібного мітингу у Німеччині, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Берлін у «практикуванні нацизму».

Відносини між Туреччиною і країнами ЄС погіршилися упродовж останніх місяців, після того, як Захід почав звинувачувати Анкару у придушенні опозиції, що значно посилилося після спроби невдалого перевороту у Туреччині у липні 2016 року.

Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати «за» і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган твердить, що реформа необхідна задля стабільності в нинішній неспокійний час. Критики висловлюють побоювання, що зміни призведуть до все дальшого скорочення демократії у країні і посилення авторитарної влади Ердогана.