Водопостачання на Луганщині обмежене через пошкодження водопроводу – міністерство

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомляють про пошкодження через обстріл водопроводу у Золотому Луганської, у результаті чого було обмежене водопостачання.

«У результаті обстрілу околиць Золотого Луганської області пошкоджено водовід, водопостачання обмежене. Ремонтні роботи вже проводяться», – мовиться у повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше у суботу луганські сепаратисти заявили, що українська сторона у ніч на 11 березня припинила подачу води на окуповану ними територію з Західної фільтрувальної станції.

За інформацією представників угруповання «ЛНР», розміщеною на їхніх сайтах, ця станція забезпечує водопостачанням Первомайськ, Стаханов, Кіровськ, Брянку, Алчевськ, Перевальськ і Красний Луч.

Луганські сепаратисти кажуть, що українська сторона пояснила припинення подачі води аварією на магістральному водоводі, однак відповідних документів не надала.

Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Відтоді Київ втратив контроль над частиною кордону з Росією, сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які в Україні називають терористичними, контролюють частину відповідно Донецької і Луганської областей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинули близько 10 тисяч людей.