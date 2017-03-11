Прокуратура: Заарештовано фігуранта «справи 2 травня» щодо сутичок в Одесі, який переховувався 3 роки

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у «справі 2 травня» про сутички в Одесі 2014 року, який переховувався від слідства майже 3 роки, повідомили на сайті обласної прокуратури Одещини.

Як ідеться у повідомленні, чоловіка затримали 9 березня, а 10 березня Приморський районний суд Одеси призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Ким є затриманий, наразі не повідомляється.

В організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною з вогнепальної та травматичної зброї, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.

Незалежні експерти громадської «Групи 2 травня», яка була створена для альтернативного розслідування масових сутичок в Одесі 2 травня 2014 року, прогнозують позови проти України до Європейського суду з прав людини. Відповідну заяву учасники громадського розслідування зробили 16 лютого цього року.

Також вони навели статистику, що зі 100 судових засідань у «справі 2 травня», які відбулися протягом двох років у Малиновському районному суді Одеси, лише 20 було присвячено вивченню доказів. Решта була зірвана або перенесена через неявку сторін.