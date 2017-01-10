У списках Савченко знайшли помилки і розбіжності зі списками СБУ

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, та імена тих, кого представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» хочуть отримати взамін. Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли у списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників. Колишні полонені побоюються, що тепер шахраї будуть шантажувати родичів заручників, але Савченко висловила упевненість – гірше не буде, а частина родин підтримала її прагнення зробити процес обміну більш відкритим.

​Народний депутат Надія Савченко оприлюднила кілька списків полонених, заручників, підозрюваних і засуджених – як і українських військових, яких утримують угруповання «ДНР» і «ЛНР», так і тих, кого бойовики вимагають віддати їм. Є серед них і громадяни Росії.

Окремо Савченко виділила тих полонених і засуджених, наявність яких підтверджує українська влада з одного боку і окупаційна влада окремих районів Донецької і Луганської областей з іншого. Таких у списках 42 і 256 осіб – згідно з пропозицією Савченко, їх мають обміняти за схемою «всіх на всіх» першими – бойовики мають отримати в шість разів більше людей. На другому етапі мають обміняти 44 українських політв’язнів, які відбувають покарання, або перебувають у слідчих ізоляторах Росії та в окупованому Криму. За це, згідно з планом Савченко, Україна має передати Росії 102 російських громадянина, які відбувають покарання за злочини проти територіальної цілісності України.

​«Списки були напрацьовані моєю командою впродовж 9 місяців, з тих пір, як я вийшла з полону. Вони не були взяті в української офіційної сторони. Ці списки треба було зробити відкритими, як і весь процес у Мінську. Рідні неодноразово до мене зверталися і просили – запишіть десь мою дитину, вона зникла, говоріть десь про це. І батьки не були проти, щоб ці списки були відкритими – вони хочуть допомоги. Так само як хотіли допомоги моя мати і моя сестра», – заявила Савченко.

Обмін за схемою «всіх на всіх» можна завершити до кінця зими, вважає народний депутат. Списки тих, хто зник безвісті, вона пообіцяла оприлюднити пізніше. Наявність російських громадян серед тих, кого вимагають віддати бойовики, вона називає майбутнім доказом для міжнародного трибуналу.

Росія поки не пов’язувала «в’язнів Кремля» із «мінськими домовленостями» – правозахисник

Долею ув’язнених у Росії українців займається правозахисник і координатор кампанії LetMyPeopleGo Марія Томак. У коментарі Радіо Свобода вона нагадала, що Росія досі не визнавала зв’язку між переговорами в Мінську і обов’язком звільнити тих українців, кого вже засудили, або які перебувають в Росії під слідством.

«Зрозуміло, що тих, хто перебуває на окупованій території, судять в якихось квазі-судах, але ж Росія не визнає, що це їхня судова система. На відміну від окупованого Криму або території Росії», – зауважує Томак.

Правозахисниця нагадала, що переговорний процес щодо українських громадян, яких засудили в Росії, у тому числі й Надії Савченко, йшов на вищому державному рівні із залученням європейських дипломатів.

Також у списках Савченко є розбіжності зі списками СБУ, каже правозахисниця. Щонайменш одного з росіян, Ігоря Тімаковського, наявність якого підтвердила СБУ, там немає.

У списках Савченко є повтори, померлі і неув’язнені – журналіст

Помилки знайшов і журналіст Сергій Дібров – він входить до групи журналістів, які розслідують «одеську трагедію» 2 травня 2014 року. Тоді у перебігу масових зіткнень загинуло близько півсотні людей, більшість із них задихнулися в результаті пожежі. Одним із підсудних є російський громадянин Євген Мефьодов, який потрапив до списків Савченко аж 4 рази, написав Дібров у коментарях. У розмові з Радіо Свобода він заявив, що над списками скоріш за все будуть ще багато працювати.

Там дуже багато людей, які дублюються, які не були за ґратами, які вказані як росіяни, але не є росіянами. Там є померлі, є такі, кого вже обміняли

«Там дуже багато людей, які дублюються, там дуже багато людей, які не були за ґратами в Україні. Там дуже багато людей, які вказані як росіяни, але не є росіянами. Там є померлі, там є такі, кого вже обміняли. Враження таке, що зібрали все, що було – з помилками, з невідомими даними», – заявив Дібров.

Обміняти росіян-фігурантів справ по трагедії 2 травня з цих списків буде непросто – помилувати їх можна лише після вироку, а через зміну суддівської колегії розгляд справи треба починати спочатку. Це триватиме не один рік.

Тепер шахраї можуть вимагати гроші у родичів заручників – СБУ

Радник голови СБУ Юрій Тандіт нагадав Радіо Свобода, що Служба безпеки вже просила Савченко не публікувати списків заручників, і народний депутат не отримувала від служби ніяких повноважень на цю публікацію.

Є закони України, які обмежують публікацію списків із персональними даними

«Треба сказати, що є закони України, які обмежують публікацію списків із персональними даними. Зокрема, це й закон про боротьбу із тероризмом, де чітко вказано, що не можна публікувати списки імен солдатів, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Є також ризик, що зловмисники будуть звертатися до родичів людей із цього списку і отримувати з них гроші за нібито прискорення визволення заручників», – заявив Тандіт.

​СБУ не має повноважень якось карати народного депутата, зауважив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Втім, наголосив, що не розуміє мотивації Надії Савченко.

Списки українських заручників треба оприлюднювати не у «Фейсбуці» чи ЗМІ, а відправляти до адміністрації президента Росії, вважає експерт з питань державної безпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк. Це дозволить продемонструвати, що саме Росія несе відповідальність за війну на сході України, заявив він у коментарі Радіо Свобода.

Народний депутат, який нібито знає більше ніж інші, це тільки піар на горі людей

«Копії цих списків через Міністерство закордонних справ України в Міністерство закордонних справ Росії. І передати всім лідерам ведучих країн світу, в тому числі новообраному президенту США. Для того, щоб він з самого початку показав своє ставлення до порушення прав людини, до вчинення злочинів на найвищому рівні. А те, що ми будемо зараз в газетах оприлюднювати – народний депутат, який нібито знає більше ніж інші, то це тільки піар на горі людей», – заявив Вовк.

​До літа 2015 року Вовк очолював головне слідче управління СБУ. Він займався звільненням заручників і говорить, що досі допомагає родичам і близьким тих, кого утримують бойовики у своїх тюрмах на окупованій частині Донбасу. Генерал-майор СБУ наполягає – списки заручників доступні для громадян і зберігаються в міжвідомчому центрі допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та віднайдення зниклих безвісти. Не є таємним і список тих підозрюваних і злочинців, яких вимагають в обмін на українських заручників, зазначає Василь Вовк.

Народ має право знати імена заручників, але рішення про оприлюднення має ухвалювати відповідний орган, а не окремий депутат – ветеран ЦАХАЛу

Журналіст Марія Варфоломеєва була у полоні бойовиків понад рік. Її звільнили в результаті довгих переговорів між СБУ і представниками окупаційної влади Луганська. Журналіст (як і представник СБУ) вважає, що публікація імен може призвести до активізації шахраїв.

Скільки вже разів були зловживання – зловмисники дізнавалися прізвища полонених. Люди потім говорять – ми й самі розуміємо, що це шахраї, але все одно віддають їм гроші

«Скільки вже разів були зловживання подібними списками – зловмисники дізнавалися прізвища полонених і починали розповідати родичам, що можуть допомогти у звільненні. І люди потім говорять – ми й самі розуміємо, що це шахраї, але все одно віддають їм гроші», – говорить Варфоломеєва.

Ветеран ізраїльської армії ЦАХАЛ Цві Аріелі розповів Радіо Свобода, що в Ізраїлі, де держава час від часу обмінює своїх заручників на терористів, імена полонених публікуються. Народ має право знати тих, хто перебуває в полоні, якщо, звісно, немає таємничих домовленостей, наголосив ветеран. Проте вчинок Савченко він засуджує – говорить, що треба координувати дії з офіційною структурою, тим більше, якщо СБУ просила не публікувати списків.

В Ізраїлі не буває такого, що якась приватна особа чи політичний діяч вирішує оприлюднити списки заручників, тому що чомусь вважає це корисним

«В Ізраїлі не буває такого, що якась приватна особа чи політичний діяч вирішує оприлюднити списки заручників, тому, що чомусь вважає це корисним. Процедури обміну не вирішують окремі парламентарі, це нонсенс. Імена ізраїльських заручників публікують, якщо інша сторона не вимагає цього не робити для успішного проведення обміну», – заявив Аріелі.

Ізраїльський ветеран розповів, що в його країні переговори із представниками терористичних організацій можливі лише за посередництва європейських політиків – зазвичай французьких чи німецьких. В Україні посередницькі функції могла б взяти на себе ОБСЄ.