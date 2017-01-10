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10 січня 2017, Київ 18:33
Новини | Політика

Савченко заявила, що готує ще один список полонених на обмін

Надія Савченко

Надія Савченко

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Народний депутат (позафракційна) Надія Савченко повідомила, що готує для оприлюднення ще один список полонених, які мають підлягати обміну. Про це вона заявила у вівторок на брифінгу журналістам.

«Є ще список, який я не доопрацювала і не можу опублікувати, тому що не знаю, чи це список тих, кого розшукують, і не зрозуміло, скільки тих людей може залишатися живими», – сказала Савченко.

Вона заявила, що публікація таких списків є запобіжним заходом на спекуляції сторін конфлікту в питанні обміну заручниками.

«Для чого ще потрібні були ці списки? Для того, щоб після цього закінчились спекуляції, і ні Москва, ні Київ не могли більше спекулювати обміном», – сказала Савченко.

Раніше сьогодні у соцмережах Надія Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти людей на Донбасі – всього 524 особи. У цих списках є прізвища українців, яких утримують на окупованій частині Донбасу, список тих, кого українська сторона вимагає видати на обмін, і тих, запит щодо котрих на видачу подають до української сторони представники угруповань «ДНР» та «ЛНР».

В СБУ завили, що публікація «списку Савченко» не була узгоджена з відомством і що такі дії народного депутата можуть спровокувати шахраїв на незаконне збагачення шляхом впливу на родичів полонених.

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Савченко заявила, що готує ще один список полонених на обмін

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