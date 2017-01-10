Савченко заявила, що готує ще один список полонених на обмін

Народний депутат (позафракційна) Надія Савченко повідомила, що готує для оприлюднення ще один список полонених, які мають підлягати обміну. Про це вона заявила у вівторок на брифінгу журналістам.

«Є ще список, який я не доопрацювала і не можу опублікувати, тому що не знаю, чи це список тих, кого розшукують, і не зрозуміло, скільки тих людей може залишатися живими», – сказала Савченко.

Вона заявила, що публікація таких списків є запобіжним заходом на спекуляції сторін конфлікту в питанні обміну заручниками.

«Для чого ще потрібні були ці списки? Для того, щоб після цього закінчились спекуляції, і ні Москва, ні Київ не могли більше спекулювати обміном», – сказала Савченко.

Раніше сьогодні у соцмережах Надія Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти людей на Донбасі – всього 524 особи. У цих списках є прізвища українців, яких утримують на окупованій частині Донбасу, список тих, кого українська сторона вимагає видати на обмін, і тих, запит щодо котрих на видачу подають до української сторони представники угруповань «ДНР» та «ЛНР».

В СБУ завили, що публікація «списку Савченко» не була узгоджена з відомством і що такі дії народного депутата можуть спровокувати шахраїв на незаконне збагачення шляхом впливу на родичів полонених.

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