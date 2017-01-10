Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі

Народний депутат України (позафракційна) Надія Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти людей на Донбасі. Перелік прізвищ вона розмістила на своїй сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, у списку є три категорії громадян – українці, яких утримують на окупованій частині Донбасу, список тих, кого українська сторона вимагає видати на обмін, і списки тих, запит щодо котрих на видачу подають до української сторони представники угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Перша категорія – це наші військовополонені, що знаходяться на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України. Українською стороною подається запит на 129 людей. Протилежна сторона підтверджує 42 людини. Ще Україною розшукується 494 безвісти зниклих. Вони пропорційні обміну на ув'язнених в Україні по списках, які запрошують представники окупованих Росією територій Донецької й Луганської областей України. Від «ДНР» в списках таких людей 524, а від «ЛНР» – 377 людей. Частину людей з цих списків українська сторона також підтверджує, приблизно 256», – написала Надія Савченко.

Савченко пояснила, що перша категорія у списках – це полонені військові, друга – українські політв'язні, що утримуються у російських в’язницях та в окупованому Росією Криму.

«Їх на даний час 44 людини. В Україні у в'язницях теж є російські громадяни, які відбувають покарання за злочини, скоєні проти територіальної цілісності України та проти українського народу в період з 2014 по 2016 роки. Їх на даний час 102 особи», – додала Савченко.

На думку депутата, обмін «всіх на всіх» повинен відбутися у три етапи обома сторонами – за списками, через розшук «по прихованих в'язницях і підвалах», а всіх, кого знайти не вдалося, «визнати мертвими або безвісти зниклими».

Савченко пояснила, що оприлюднення списків полонених і зниклих безвісти людей необхідне «для того, щоб їх можна було знайти».

«Мій процес звільнення був публічним, моя сестра не боялася шпиняти президента і владу, щоб вони щось робили, й тільки таким чином я змогла опинитися на свободі», – додала депутат.

Днями радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що в СБУ проведуть із народним депутатом Надією Савченко «певну роботу в рамках чинного законодавства» з приводу її наміру оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти. За його словами, є певні закони, які обмежують поширення будь-якої інформації, пов’язаної з персональними даними, а з іншого боку – такими даними можуть користуватися шахраї, пропонуючи власні послуги для звільнення заручників їхнім родичам.

Перед заявою СБУ Надія Савченко анонсувала поширення списків військовополонених та зниклих безвісти, які вона «отримала за результатами зустрічі в Мінську», а також, за її словами, зібрала самостійно.

Наприкінці грудня минулого року Надія Савченко зустрічалася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», Олександром Захарченком й Ігорем Плотницьким, та заявляла, що ті вирішили віддати їй двох полонених жінок.

Це була не перша зустріч Савченко з бойовиками. Вона зустрічалася з ними й на початку грудня, через що її потім виключили зі складу фракції партії «Батьківщина» і з делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи й порушили питання про її виключення з парламентського комітету з питань національної безпеки. Президент України Петро Порошенко заявляв тоді, що переговори Надії Савченко з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» не йдуть на користь ані їй, ані Україні.