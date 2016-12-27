Савченко виглядає як чийсь технологічний проект – Корчинська

Гості програми «Ваша Свобода»: Оксана Корчинська, депутат Верховної Ради («Радикальна партія»); Кость Бондаренко, політичний експерт.

Інна Кузнецова: Сьогодні народний депутат України Надія Савченко презентувала у Львові громадську платформу «Руна». Хоча вона заявила, що це не політичний проект, метою «Руни» було названо зміну політичної системи.

Сьогодні ж представники угрупування «ДНР» звільнили двох утримуваних ними жінок, пов’язавши це звільнення з діяльністю Надії Савченко.

Для початку на прямому зв’язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Галина Терещук була сьогодні на прес-конференції Надії Савченко та її соратників.

Галино, які Ваші враження від презентації проекту? Що таке ця «Руна»?

Галина Терещук: Якби мене запитали не як журналіста, а як громадянку, а що це було, то я не знала б, як вам відповісти.

Насправді спершу цю презентацію громадської платформи мали проводити у Києві. Але так сталося, як пояснила Савченко, що через погіршання самопочуття одного з представників руху, львів’янина, вони вирішили приїхати саме сюди.

На прес-конференцію Надя Савченко прийшла разом зі своєю сестрою, численними колегами, але, побоюючись провокацій, вони зайшли у приміщення прес-клубу заздалегідь – більше, ніж за годину до початку. Хоча ані протестувальників не було, ані якихось невідомих осіб, які були б охочими послухати, про що говоритиме Савченко на прес-конференції, не виявилося. А сама презентація відбувалася вперше, напевне, у цьому прес-клубі за зачиненими дверима.

Савченко говорила про те, що вона у Львові презентує проект неполітичний. Мовляв, це не політична партія – це громадська платформа. Говорила вона про те, що не сидить як нардеп перед журналістами, а просто як громадянин України. За її словами, що це має бути рух українського народу, мислячого народу, і який був би зацікавлений у зміні політичної системи.

Коли я запитала у Надії Савченко про те, чому саме українці, які мали би доєднатися до їхнього проекту, мали б їм повірити, то Савченко і її колеги відразу відповіли мені, що не треба їм вірити, треба у всіх сумніватися тощо.

Далі я цікавилася іншими моментами, що вони зробили такого доброго для суспільства, щоб суспільство мало би приєднатися до них чи повірити їм, то на всі ці запитання не відповідали. Ще до початку прес-конференції попередили, що ані про полонених, ані про якісь інші теми, які не стосуються саме презентації громадської платформи, Савченко не відповідатиме. Тому що будуть інші нагоди, і вона відповідатиме тоді журналістам.

– Що говорила Савченко? Що основного вона визначала? Що це реформи, революція українського народу через рух? Що саме?

Галина Терещук: Савченко критикувала і чинну владу, і говорила про корупцію, і закликала, якщо якісь негаразди, якщо люди з чимось не погоджуються, то вони мають виходити на майдани, блокувати, протестувати, відстоювати ресурси. Випередила запитання про те, що це ніхто не фінансує, цей рух.

Вони презентували, власне, 40 хвилин чи 45 хвилин це як лекцію, свою цю громадську платформу, і не хотіли вдаватися в якісь дуже конкретні речі. Тому що ми запитували у них, а якими саме механізмами вони збираються змінити цю всю політичну систему в державі таким чином. Савченко наголошувала на тому, що кожен має братися до праці, робити, щоб не нарікати і не шкодувати.

– Пане Бондаренко, наскільки громадська платформа як не політичний проект – наскільки це взагалі у політології є?

Кость Бондаренко: Можна назвати себе як завгодно. Відповідно, у даній ситуації просто Савченко підкреслила, що вона не створює політичну партію, що це – не партія. Тобто брати участь у виборах вона не зможе як якась політична сила. Тому що у виборах, якщо вони оголошуються, якщо вони проводяться, то у них беруть участь політичні партії або окремі особи. Тобто Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна, напевне, в першу чергу навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було б написати, хто вона, і кого вона представляє.

– З іншого боку, вона говорила про те, що партія – це механізм, і його потрібно з часом задіювати. Тобто, очевидно, це якийсь майбутній крок?

Кость Бондаренко: Для того ж, «Руну» потрібно перетворити на партію. Зареєструвати її як партію в Мін’юсті, створити відповідно структури цієї партії в різних, мінімум 14, областях України. І вже після цього йти на вибори.

Савченко потрібна нова сила. Навряд чи хтось готовий взяти Савченко до себе, зважаючи на її амбіції та поведінку

Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день в «Руні», навіть якщо візьмемо усіх, кого задекларували сьогодні як учасників, то найбільш відомим учасником цього проекту є сама Надія Савченко. І це, можна сказати, її лідерський проект. Після того, як вона була виключена з партії «Батьківщина», їй потрібна, очевидно, якась нова політична сила. Навряд чи хтось готовий взяти сьогодні Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її занадто самостійну поведінку, на її неспроможність працювати в рамках команди і на командну роботу. Тому, очевидно, вона зараз створила свою організацію, щоб була можливість говорити, кого вона представляє.

– Пані Корчинська, як Ви думаєте, які перспективи у такої громадської платформи?

Оксана Корчинська: Якщо ви в даному разі, шановна Радіо Свобода, стільки часу присвячуєте цій події, то, звичайно, є. Ви цю технологію вже граєте, ви берету участь в цій технології.

Дуже багато важливіших подій. Обстріли тривають, є поранені, хлопці потрапили у полон. Країна воює!

Тому що сьогодні у нас з вами дуже багато важливіших подій. У нас сьогодні обстріли тривають. У нас сьогодні є поранені, у нас вчора є поранені. І у нас є хлопці, які потрапили у полон. У нас є велика кількість запитань, які нам треба вирішити на даний момент.

І не забуваймо, що країна воює! Сьогодні ми збиралися, велика кількість хлопців, інвалідів АТО, котрі скаржилися на те, що неякісні протези роблять. У нас завтра великий збір усіх волонтерів і нарада в Мінсоцполітики. У нас зараз проблеми – громадським активістам є чим займатися корисним для країни і для громадянського суспільства.

Є ознаки «стокгольмського синдрому»

Так, є факт, що Надія Савченко – це людина, котра, без сумніву, дуже мужньо себе поводила у в’язниці. Була символом. І я сама особисто два роки молилася за здоров’я цієї жінки. Вона мужньо себе поводила. Вона відіграла велику роль у свій час у встановленні нашої гордості, України, як вона себе поводила. Є дійсно якісь ознаки «стокгольмського синдрому» у Надії. В даному разі мені прикро, що в Надії не вистачає єдиного для мене – віри в Бога. Віри в Бога. І є таке відношення...

Не знаю, хто за Надією стоїть. Виглядає як технологічний проект

Я не знаю, хто за Надією стоїть. Я не знаю. Це, дійсно, виглядає як технологічний проект. Але не нам судити. Прикро єдине, що вона зараз наносить удар, і це дуже боляче, деякі її дії, а особливо її зустрічі з тими людьми, котрих треба розстрілювати, як мінімум, навіть посадити – це мало перед тим, що вони зробили для більшості сімей нашої країни, що вона йде на зустріч, на контакт. Це дуже боляче для нас, для всіх людей, які були в зоні АТО. І для фронту сьогодні це дуже боляче. У тому числі для її побратимів. Це прикро.

Тому що для мене важливо не те, що в даному разі бачать політики в моїй діяльності, а для мене важливо, що я сьогодні роблю для хлопців, як мене сприймають хлопці на фронті. Для мене це – найважливіше. А не всі мої публічні заяви.

Не обов’язково партію створити, достатньо громадський рух, я переконана, що це матиме продовження

Надія, на жаль, тут дезорієнтована. Але те, що з нею відбувається, на жаль... Як телевізійний продюсер, я 20 років була телевізійним продюсером до війни, я Вам можу сказати, що так, це робиться технологічно зараз, те, що відбувається. Не знаю, хто консультує, хто створює цей проект. Всі політтехнологи знають – не обов’язково навіть партію створити, достатньо громадський рух, який потім може використати котрусь партію, яку можна переназвати і запустити, можна приєднатися. І я переконана, що це матиме продовження.

Але мені здається, що не треба стільки цьому уваги приділяти.

– Очевидно, зараз увага приділяється, тому що активізувалися політики. Ми бачимо багато реклами як «Народного фронту», так і «Радикальної партії»...

У 2017 році будуть вибори. «Опоблок» і «Батьківщина» – зацікавлені, щоб вони були навесні. А частина політиків зацікавлена, щоб це було восени. От і вся різниця

​Оксана Корчинська: Будуть вибори. У 2017 році будуть вибори. До цього треба нормально поставитися. Частина парламентських сил – такі, як «Опоблок» і «Батьківщина» – зацікавлені, щоб вони були навесні. Тому що у них найвищі рейтинги. А частина політиків зацікавлена, щоб це було восени. От і вся різниця. Але вибори, скоріш за все, будуть. І до цього треба нормально поставитися.

Я, скоріш за все, не буду продовжувати ніяку політичну діяльність

І для нас зараз з Вами, таких як я... У даному разі я, скоріш за все, не буду продовжувати ніяку політичну діяльність, тому що я є християнка. Я зрозуміла, що політика і християнство – це несумісні речі. І я буду далі продовжувати Господу Богу і країні, як я вважаю, можу це робити.

– Але політична сила, в якій Ви зараз є, готується до виборів на осінь?

«Радикальна партія» готується до виборів у 2017-му

​Оксана Корчинська: Так, («Радикальна партія» – ред.) готується (до виборів у 2017-му – ред.). Я в даному разі не займаюся ніякою політичною роботою. Я займаюся служінню Богу і Україні.

І тут зараз важливо зрозуміти інше. Нам треба зараз до цих виборів допомогти нашим громадянам зорієнтуватися, що треба, як їм треба змінитися, щоб їхній вибір був правильним, щоб вони не повторювали вже десятки років свої помилки, коли вони вибирають собі начальників і бізнесменів. От нам треба допомогти виборцю змінити свій вибір – перестати вибирати собі начальників, перестати вибирати бізнесменів, котрі вважають, що приходять багаті люди і не будуть займатися бізнесом. Нічого подібного!

– У даному випадку Надія Савченко говорить якраз схожі речі. Вона говорить про те, що нам треба міняти політичну систему, нам треба міняти, щоб керувала влада.

Оксана Корчинська: Еліту. Нам треба якість політичної української еліти міняти.

– Пане Бондаренко, а скільки потрібно часу для того, щоб розкрутити таку політичну силу з громадянської платформи, яку сьогодні створює Надія Савченко?

Якби Надія Савченко робила цю силу в травні, у червні, то я більш ніж переконаний, що у цієї політичної сили був би вже успіх

​Кость Бондаренко: Політичну силу можна розкрутити в залежності від того, хто буде представляти цю політичну силу. Якби Надія Савченко робила цю силу в травні, у червні, то, відповідно, я більш ніж переконаний, що у цієї політичної сили був би вже успіх. Якби вона не робила ті кроки, які були зроблені впродовж останніх кількох місяців.

Вона повернулася, повернулася героєм, на неї покладалися великі надії

Тому що спочатку пішов величезний ажіотаж довкола імені Надії Савченко – вона повернулася, вона повернулася героєм, на неї покладалися великі надії, потім відповідно вона зробила кілька кроків, які дозволили їй розгубити свій власний електорат, але не здобути свій новий електорат.

І якщо ще в травні місяці, у червні її включали у всі президентські рейтинги і говорили про те, що у неї є всі шанси фактично кинути виклик нині чинному президенту, стати одним із кандидатів на президента, наприклад, якби вибори відбувалися у 2016 році, то зараз жодна соціологічна фірма не ставить її ім’я не тільки в рейтинги можливих кандидатів у президенти, але й навіть не розглядають її всерйоз як одного з гравців в політичних перегонах.

– Нещодавно кореспонденти Радіо Свобода розмовляли з соціологом Іриною Бекешкіною. Вона говорила, що здобути 5% політична сила на чолі з Надією Савченко на сьогоднішній день могла б – за умови розкрутки.

За умови розкрутки можна будь-кого сьогодні ставити

​Кость Бондаренко: За умови розкрутки можна в принципі будь-кого сьогодні ставити. І Саакашвілі дають 5% там деякі політичні сили. І Мураєву-Рабіновичу дають 5%. І так далі. У нас велика кількість тих політичних сил, яким авансом дають 5% і проходження до Верховної Ради.

– Маємо запитання додзвонювачів.

Додзвонювач: Раніше олігархи самі у списках своїх партій були і не ховалися. А як реформаторам, перспективним партіям із народу до наступних виборів, які не потрапили зараз під фінансування, якщо вибори будуть, де їм брати кошти? Вони підуть до олігархів, а олігархи знову позаписують у партії свій супровід. До кого ж молодим перспективним партія з народу звертатися, щоб їх профінансували? Бо буде ж знову за старим законодавством. Як вони проб’ються?

– Ну, Надія Савченко сьогодні сказала, що це буде фінансування через її фонд – Надії Савченко, на який гроші збирали люди, і через іншим фонд, який буде на «Руну».

Оксана Корчинська: Без сумніву, зараз громадянин України мав рацію. Він сказав все чесно. З одного боку, нам принципово, щоб було нове законодавство виборче, щоб все ж таки ми з вами залишили в минулому мажоритарні округи, котрі було купити найлегше фінансово. Найлегше. Якраз більшість «Опоблоку» прийшли через мажоритарні округи. І більшість олігархів і більшість тих, кого виключно цікавить тільки вплив на.. і лобіювання свого бізнесу, приходять через мажоритарні округи.

З іншого боку, він має рацію стосовно того, що незалежні партії, у котрих немає фінансування, їм дуже важко, молодим тим більше, яким дуже важко потрапити. Але це не значить, що не треба розпочинати. Навіть якщо ви не потрапите на цей політичний сезон, то у вас є можливість потрапити на наступний. Тому тут важлива громадська активність.

Прошу всіх командирів, бійців демобілізованих, волонтерів, громадських активістів: ви повинні йти до влади, якщо не підете, повернеться совдепія. Втратимо єдиний шанс

Я прошу всіх командирів, всіх наших бійців демобілізованих, волонтерів і всіх громадських активістів: холопці, ви повинні йти до влади, якщо ви не підете до влади, то повернеться совдепія. Ми втратимо єдиний шанс, котрий нам дав Бог.

– Запитання ще одного дозвонювача.

Додзвонювач: Я – проста людина. І хочу вам сказати таке. Єдиною людиною, які довіряють, яка більше любить Україну, ніж гроші, то це є Надія Савченко.

А питання таке: чому така істерія, ненависть об’єднали і опозицію, і провладні політичні сили в Україні проти Надії Савченко?

Кость Бондаренко: Та я не думаю, що є якась істерія. Є просто констатація факту, що, звичайно, Надія Савченко зробила собі ім’я. Але в той же ж час давайте будемо говорити про ККД її діяльності впродовж останніх півроку, скажімо.

Я ще раз повторюю, що на неї покладалися великі надії, вона дійсно вселяла великі надії, але в той же ж час вони були значною мірою втрачені.

– Давайте послухаємо саму Надію Савченко.

Надія Савченко: Сьогодні ми представляємо вам громадську платформу «Руна». Це рух українського народу – активних, мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи. Справжньої зміни системи.

Нам не потрібно робити революцію у вигляді просто «бунту безпощадного». Нам потрібно дійсно підійти до цього розумно, виважено і шляхом еволюції здійснити врешті-решт ту революцію, яка потрібна Україні.

– Можете прокоментувати?

Кость Бондаренко: Це такі гасла романтики, еклектики.

Зміни системи відбуваються або шляхом революції, або шляхом прийняття нової Конституції. Це зміна система. Тому що реформи самі по собі тільки змінюють фактично окремі елементи цієї системи. Система залишається абсолютно старою.

Але відповідно на сьогоднішній день сама Савченко говорить про те, що вона не хоче революції, але про Конституцію вона теж не говорить.

– Сьогодні було угрупованням «ДНР» передано Володимиру Рубану двох українських громадянок. І, як він сам заявив, це було завдяки Надії Савченко. Про це говорив і лідер угрупування Захарченко.

Наскільки це збіг, що це було в один і той же ж день зроблено? Як Ви думаєте? Це технологія чи ні?

Військовослужбовців зараз неможливо звільнити. Хлопцям дуже важко.

​Оксана Корчинська: Мені це не важливо. Важливо, що звільнили людей. Прикро, що це – не військовослужбовці, котрих зараз неможливо звільнити, розблокувати процес. Тому що хлопцям дуже важко.

Але в даному разі є люди, які затримали – так звана «ДНР». Є люди, жінки, які постраждалі від того. Я ще не в курсі, що це за жінки. Але в будь-якому разі я дуже рада вітати, що двох громадянок звільнили. Вони повинні бути на свободі. І це дуже добре. Не зважаючи на те, що... Надія допомогла? Молодець! Значить, Надія.

Те, що це в один день – так, без сумніву, у даному разі ми можемо говорити про технологію. Але це неважливо. Важливо, я кажу, зараз важливо – громадська активність.

Кость Бондаренко: Я абсолютно згоден з пані Оксаною. Так що в даній ситуації головне те, що звільнені люди. А вже те, хто до цього долучився, то це вже друга справа.