В СБУ пообіцяли попередити Савченко не оприлюднювати списки заручників

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що в СБУ обов’язково проведуть із народним депутатом Надією Савченко (позафракційна) «певну роботу в рамках чинного законодавства» з приводу її наміру оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти.

В інтерв’ю телеканалові «112 Україна» він наголосив, що, з одного боку, «є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов’язаної з персональними даними», а з іншого, такими даними можуть користуватися шахраї, пропонуючи власні послуги для звільнення заручників їхнім родичам.

За його словами, робота з такими списками – «це не феєрверк, а важка робота».

«Ми не маємо використовувати цю інформацію для якихсь корисливих цілей, маніпулювати списками й займатися політичним піаром. Дуже важливо пам’ятати, що це життя людей. Ми маємо зробити все, щоб вони були звільнені. Ми використовуємо всі способи для того, щоб передавати інформацію, допомагати їм і врешті звільнити їх. Треба пам’ятати і про безвісти зниклих. Їх понад 490. Питання в тому, для чого ці списки оприлюднювати… Нам ні в якому разі не можна розповсюджувати інформацію, яка може зашкодити не тільки заручникам, які перебувають там, але також і близьким, родичам, які перебувають у стані, досить емоційно й морально важкому… І ми, звичайно, цими списками не граємося) Це дуже важливо. Цю інформацію треба використовувати для того, щоб їх звільнити, а не для того, щоб на цьому піаритися», – наголосив Тандіт.

Він також підтвердив, що можливе опублікування цих списків нашкодить звільненню незаконно утримуваних.

У п’ятницю Савченко написала у фейсбуці: «Списки військовополонених та зниклих безвісти, котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту звільнення з російського полону, оприлюдню найближчим часом».

Наприкінці грудня вона зустрічалася з ватажками бойовиків-сепаратистів і заявляла, що ті вирішили віддати їй двох полонених жінок.

Заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова з цього приводу наголошувала, що участь неуповноважених осіб у переговорах із сепаратистами є неприпустимою.

Це була не перша зустріч Савченко з ватажками сепаратистів. Вона зустрічалася з ними й на початку грудня, через що її потім виключили зі складу фракції партії «Батьківщина» і з делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи й порушили питання про її виключення з парламентського комітету з питань національної безпеки. Президент України Петро Порошенко заявляв тоді, що переговори Надії Савченко з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» не йдуть на користь ані їй, ані Україні.