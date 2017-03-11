Упродовж дня бойовики здійснили 39 обстрілів на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили від початку доби і до вечора суботи 39 обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

Обстріли в суботу тривали на всіх напрямках. Бойовики під час збройних атак використовували 82, 120 та 122- міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

«Місто Авдіївка знову потерпає від обстрілів російсько-окупаційних військ з важкого озброєння. Вкотре пошкоджені лінії електропередач та знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. По позиціям українських військ поблизу Авдіївки противник протягом дня застосовував танки та міномети калібру 120 та 82 міліметри», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріли бойовиків зачепили житлові райони Авдіївки.

«В результаті влучання танкового снаряду зруйновано квартири в будинках на вулиці Менделєєва, 3 та 5. Постраждалих серед цивільного населення немає», – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі селища неподалік Ясинуватої, і заявили, що то українська сторона пошкодила обстрілами ЛЕП, що живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод. Також бойовики стверджують, що українські військові обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль персоналу ДФС під час евакуації, але ніхто не постраждав.

Луганські сепаратисти повідомили, що за минулу добу ЗСУ випустили близько 350 мін та снарядів в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій, і що українська сторона продовжує стягувати озброєння до лінії розмежування.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.