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11 Березень 2017, Київ 22:09
Відео

«Щодня після обіду у нас починається «дискотека» – військовий з промзони Авдіївки (відео)

«Щодня після обіду у нас починається «дискотека» – військовий з промзони Авдіївки (відео)
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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про черговий обстріл Авдіївки, у результаті чого пошкоджене електропостачання. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили від початку доби і до вечора суботи 39 обстрілів на Донбасі. На відео, опублікованому на YouTube-каналі Міністерства оборони України, український військовий говорить про щоденні обстріли зі сторони сепаратистів після 16:00 з 82, 120 та 122-міліметрового калібру мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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