Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про черговий обстріл Авдіївки, у результаті чого пошкоджене електропостачання. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили від початку доби і до вечора суботи 39 обстрілів на Донбасі. На відео, опублікованому на YouTube-каналі Міністерства оборони України, український військовий говорить про щоденні обстріли зі сторони сепаратистів після 16:00 з 82, 120 та 122-міліметрового калібру мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.