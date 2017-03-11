У бельгійському зоопарку хочуть вкоротити роги носорогам після вбивства тварини у Франції

Адміністрація бельгійського зоопарку «Пайрі Дайза», що за 60 кілометрів від Брюсселя, повідомила про намір вкоротити роги чотирьом носорогам, аби захистити їх від зловмисників-торговців. До такого кроку вирішили вдатися після вбивства білого носорога в зоопарку неподалік Парижа.
У бельгійському звіринці серед п’яти тисяч тварин є троє дорослих носорогів і дитинча білих носорогів, яке народилося в березні 2016 року.
Директор зоопарку Ерік Домб повідомив, що вбивство тварини у Франції спонукало його попросити ветеринара вкоротити роги вихованцям їхнього звіринця як «додаткову міру безпеки».
6 березня 4-річний білий носоріг був застрелений у французькому зоопарку в Туарі біля Парижа, ріг у нього відпиляли. Зловмисники, які це вчинили, не знайдені. На чорному ринку такий ріг коштує близько 40 тисяч доларів. Випадок у Франції – перший за історію європейських зоопарків.
За даними ветеринарів, процедура відрізання рога безболісна і з часом ріг відростає.
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