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15 Квітень 2017, Київ 17:47
Відео

У Запоріжжі зоозахисники в костюмах звірів та в клітці агітували за цирк без тварин (відео)

У Запоріжжі зоозахисники в костюмах звірів та в клітці агітували за цирк без тварин (відео)
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У Запоріжжі у парку, розташованому поряд з місцевим державним цирком, зоозахисники провели акцію «Запоріжжя за цирки без тварин!». Учасники акції, вдягнені у костюми різних тварин, принесли з собою спеціальні плакати з написами «Приговорені до пожиттєвого цирку», «Вони кричать», «Шоу не має тривати», «Полон, тортури та загибель оплачує глядач» та інші. Під час заходу активісти збирали підписи під петицією до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка з вимогою заборонити пересувним циркам, у виставах яких використовують диких тварин, виступати на території міста

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