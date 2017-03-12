У Роттердамі поліція розігнала мітинг біля турецького консульства

У нідерландському місті Роттердамі кінна поліція розігнала мітинг прихильників президента Туреччини Реджепа Ердогана біля турецького консульства. Кореспонденти AFP 12 березня повідомили, що поліцейські використовували водомети для розгону кількагодинної демонстрації біля консульства.

Раніше влада Нідерландів заборонили двом турецьким міністрам брати участь у мітингах на підтримку призначеного в Туреччині на наступний місяць референдуму, який розширив би повноваження президента Ердогана.

В Анкарі 12 березня прем’єр-міністр Туреччини Біна Їлдирим заявив, що його країна відповість на події в Нідерландах «найжорсткішим шляхом», а дії поліції назвав «неприйнятною поведінкою».

Посадові особи в Нідерландах та інших великих європейських містах заборонили мітинги з участю турецьких високопосадовців, які мають на меті популяризацію референдуму серед членів європейської турецької діаспори. Пізно увечері 11 березня у Роттердамі поліція заблокувала автомобіль турецького міністра у справах сім’ї Фатіми Бетуль Саян Кая, яка хотіла прибути до консульства, щоб виступити перед демонстрантами.

За кілька годин до цього голландський уряд заборонив літаку міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу приземлитися в Нідерландах, заявивши, що його візит становить «ризик для громадського порядку і безпеки». Президент Туреччини Ердоган погрожує діями у відповідь проти нідерландських дипломатів, він також назвав голландців «нацистськими послідовниками» і «фашистами».

Станом на вечір 11 березня входи у дипломатичні будівлі Туреччини і Нідерландів для офіційних осіб в країнах одне одного були заблоковані.