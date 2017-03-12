У Білорусі після акції «недармоїдів» затримали журналістку Радіо Свобода та її колег

Поліція в білоруському місті Орша затримала 12 березня журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, двох її колег з інших засобів інформації, а також співголову партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця. Це сталося після завершення акції проти «декрету про дармоїдів», яка зібрала на центральній площі Орші близько 700 людей і відбулася без затримань чи сутичок.

12 березня «Марші недармоїдів» відбулися в Бобруйську та Орші, у Рогачові аналогічна акція запланована на 16:00, а в Бресті люди зібралися стихійно, без попередніх оголошень.

Учасники акцій протесту «недармоїдів», які щотижня відбуваються в різних містах країни, вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.