Енергетики не змогли відновити ЛЕП під Авдіївкою

Енергетики, які планували відновити електропостачання Авдіївки, 12 березня змогли лише оглянути пошкодження лінії електропередач, але не розпочали ремонт через відсутність гарантій безпеки. Про це міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило у Twitter.

«За інформацією «Донецькобленерго», енергетикам вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень,що наявні з обох боків лінії зіткнення. У зв’язку з неотриманням гарантій безпекивідновлювальні роботи енергетиками не проводились, повторна заявка в СЦКК буде завтра», – ідеться в повідомленні.

Раніше 12 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що зранку в Авдіївці було «відносно спокійно».

«Об’єкти соціального призначення підключаємо до автономного електропостачання. Вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води. Коксохім забезпечує місто теплопостачанням», – відзначив керівник області.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.