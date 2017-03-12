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12 Березень 2017, Київ 17:47
Новини | Події

Енергетики не змогли відновити ЛЕП під Авдіївкою

Авдіївка, обстріли тривають

Авдіївка, обстріли тривають

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Енергетики, які планували відновити електропостачання Авдіївки, 12 березня змогли лише оглянути пошкодження лінії електропередач, але не розпочали ремонт через відсутність гарантій безпеки. Про це міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило у Twitter.

«За інформацією «Донецькобленерго», енергетикам вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень,що наявні з обох боків лінії зіткнення. У зв’язку з неотриманням гарантій безпекивідновлювальні роботи енергетиками не проводились, повторна заявка в СЦКК буде завтра», – ідеться в повідомленні.

Раніше 12 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що зранку в Авдіївці було «відносно спокійно».

«Об’єкти соціального призначення підключаємо до автономного електропостачання. Вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води. Коксохім забезпечує місто теплопостачанням», – відзначив керівник області.

Удень 11 березня в результаті чергового обстрілу Авдіївка та околиці залишились без електропостачання. Українські військові звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

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