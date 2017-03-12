Туреччина – Нідерланди: в Стамбулі і Роттердамі пройшли акції протесту

У Туреччині сьогодні, 12 березня, демонстрант проник на територію консульства Нідерландів в Стамбулі і замінив прапор Нідерландів на турецький. Днем раніше на тлі напруженості між Нідерландами і Туреччиною консульство було тимчасово закрите «з міркувань безпеки».

Пости поліції були виставлені біля будівлі консульства і житлового будинку голландських дипломатів. Незважаючи на це, протестувальнику вдалося проникнути на дах дипломатичного представництва. Замінивши прапор, він вигукнув «Аллах акбар», після чого втік. Через кілька хвилин прапор Нідерландів повернули на місце.

На акцію протесту біля консульства Нідерландів в Стамбулі вийшли близько ста людей. Вони висловлювали обурення рішенням уряду Нідерландів заборонити посадку літака з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Демонстранти поклали чорний вінок до будівлі генконсульства королівства і скандували: «Нідерланди, не випробовуйте наше терпіння».

На аналогічний мітинг біля турецького консульства в Роттердамі вийшли кілька сотень людей. МЗС Нідерландів виступив із заявою з приводу інциденту з прапором в Стамбулі і оцінив ситуацію як «неясну». У нідерландському зовнішньополітичному відомстві вважають, що турецька влада несе повну відповідальність за безпеку дипломатичної місії Нідерландів на території Туреччини.

Раніше влада Нідерландів заборонила кільком турецьким міністрам брати участь у мітингах на підтримку призначеного в Туреччині на наступний місяць референдуму, який розширив би повноваження президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Посадові особи в Нідерландах та інших великих європейських містах заборонили мітинги з участю турецьких високопосадовців, які мають на меті популяризацію референдуму серед членів європейської турецької діаспори.

Крім того, 11 березня голландський уряд заборонив літаку міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу приземлитися в Нідерландах, заявивши, що його візит становить «ризик для громадського порядку і безпеки». Президент Туреччини Ердоган погрожує діями у відповідь проти нідерландських дипломатів, він також назвав голландців «нацистськими послідовниками» і «фашистами».