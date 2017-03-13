Критик Кремля Кара-Мурза після лікування планує повернутися до Росії

Критик Кремля Володимир Кара-Мурза заявив, що планує повернутися до Росії, щоб продовжити протест проти уряду президента Володимира Путіна.

«Я росіянин, це моя країна, і я вірю в те, що я роблю, в те, що роблять мої колеги. Нас багато», – сказав він американському телеканалу CBS в інтерв’ю, записаному у Вашингтоні.

Володимир Кара-Мурза двічі впродовж останніх двох років був госпіталізований у критичному стані, його родина і друзі підозрюють, що активіста свідомо труїли.

Кара-Мурза є координатором громадської організації «Відкрита Росія», за якою стоїть колишній російський нафтовий магнат Михайло Ходорковський. Ув’язнений на 10 років і помилуваний президентом Росії Володимиром Путіним у 2013 році бізнесмен нині виступає перед законодавцями США за санкції щодо російських чиновників і керівників засобів масової інформації.

Кара-Мурза був політичним союзником опозиційного політика Бориса Нємцова, застреленого в центрі Москви в лютому 2015 року.

Впливовий сенатор-республіканець і відомий критик Путіна Джон Маккейн заявив минулого місяця в Сенаті США, що Кара-Мурза був отруєний у Росії, оскільки «зберіг віру у свої ідеали в конфронтації з жорстоким і небезпечним самодержавством».