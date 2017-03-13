У Шотландії хочуть нового референдуму про незалежність у кінці 2018 чи на початку 2019 року

Перший міністр (голова регіонального уряду) Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що пропонує провести новий референдум про незалежність перед виходом Великобританії з Європейського союзу.

Як заявила Стерджен 13 березня, вона хоче провести такий референдум наприкінці 2018-го чи на початку 2019 року.

Вона повідомила, що наступного тижня проситиме дозвіл шотландського парламенту на організацію референдуму.

За словами міністра, її спроби знайти компроміс через «Брекзит» зустріли «жорстку» відповідь з боку британського прем’єр-міністра Терези Мей.

«Мова партнерства повністю зникла», – сказала Стерджен про свої переговори з урядом Мей.

На останньому референдумі в 2014 році 55 відсотків виборців висловилися проти незалежності Шотландії.