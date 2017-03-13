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13 Березень 2017, Київ 16:15
Новини | Міжнародні

У Шотландії хочуть нового референдуму про незалежність у кінці 2018 чи на початку 2019 року

Нікола Стерджен повідомила, що наступного тижня проситиме дозвіл шотландського парламенту на організацію референдуму

Нікола Стерджен повідомила, що наступного тижня проситиме дозвіл шотландського парламенту на організацію референдуму

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Перший міністр (голова регіонального уряду) Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що пропонує провести новий референдум про незалежність перед виходом Великобританії з Європейського союзу.

Як заявила Стерджен 13 березня, вона хоче провести такий референдум наприкінці 2018-го чи на початку 2019 року.

Вона повідомила, що наступного тижня проситиме дозвіл шотландського парламенту на організацію референдуму.

За словами міністра, її спроби знайти компроміс через «Брекзит» зустріли «жорстку» відповідь з боку британського прем’єр-міністра Терези Мей.

«Мова партнерства повністю зникла», – сказала Стерджен про свої переговори з урядом Мей.

На останньому референдумі в 2014 році 55 відсотків виборців висловилися проти незалежності Шотландії.

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