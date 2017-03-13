«Залізний трон» експонуватимуть у краєзнавчому музеї Запоріжжя

Запорізький підприємець і учасник АТО Валерій Прозапас, що придбав з волонтерського аукціону виготовлену зі зброї та розірваних снарядів копію трону з популярного серіалу «Гра престолів» – «Залізний трон» передав його на постійне зберігання до Запорізького обласного краєзнавчого музею.

«Одразу як він став моїм, я сказав, що його передам до якогось з музеїв Запоріжжя. Обирав між музеєм запорізького козацтва та краєзнавчим. У музеї запорізького козацтва і так багато експонатів, тому вирішив відати до краєзнавчого і присвятити це до Дня добровольців. Я вважаю, що такий символ не буде зайвим. Для мене особисто цей трон – це символ спротиву, незламної волі до перемоги. Передаю на постійне зберігання за умови, якщо буде якась пропозиція виставити трон на деякий час інших містах України, щоб така можливість була надана. Було б круто, якби його показали у Києві чи Дніпрі», – розповів власник «трону» Валерій Прозапас.

«Залізний трон» вставлений у холі музею і буде доступний для всіх відвідувачів установи.

«Сьогодні завезли його, поставили. Буде стояти у холі музею, бо неможливо його підняти його на поверх, де в нас експозиція, присвячена АТО. Передали на постійне зберігання до музею, буде в нас як музейний експонат. Він буде у вільному доступі у холі У будь-який день, окрім музейних вихідних, можна буде прийти, сфотографуватися і побачити його вживу», – каже директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовской.

21 листопада минулого року «трон» був проданий з волонтерського аукціону за 150 тисяч гривень. Усі кошти від його отримані були спрямовані на потреби військових.

Раніше «Залізний трон» вже виставлявся волонтерами в центрі Запоріжжя. З 19 по 21 листопада він стояв на площі біля Запорізької ОДА, де всі охочі могли сфотографуватися з ним.