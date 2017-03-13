Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
13 Березень 2017, Київ 16:13
Відео

«Треба ставити конкретні цілі й об’єднуватися для їх досягнення» – Валерій Прозапас (відео)

«Треба ставити конкретні цілі й об’єднуватися для їх досягнення» – Валерій Прозапас (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:20
0:00:00 /0:01:20
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Валерій Прозапас, запорізький підприємець, учасник АТО, вважає, що після Революції гідності в України нарешті з’явився шанс стати національною державою. На думку запорожця, незважаючи на брак часу, країна має далі розвиватися еволюційно. Головне – ставити конкретні цілі й об’єднуватися для їх досягнення, а у владу делегувати самодостатніх національно орієнтованих людей. Радіо Свобода у проекті #ТіХтоЗнає збирає думки активних людей з різних регіонів України про позитивні зміни і негативні явища, що заважають Україні розвиватися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG