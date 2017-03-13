Валерій Прозапас, запорізький підприємець, учасник АТО, вважає, що після Революції гідності в України нарешті з’явився шанс стати національною державою. На думку запорожця, незважаючи на брак часу, країна має далі розвиватися еволюційно. Головне – ставити конкретні цілі й об’єднуватися для їх досягнення, а у владу делегувати самодостатніх національно орієнтованих людей. Радіо Свобода у проекті #ТіХтоЗнає збирає думки активних людей з різних регіонів України про позитивні зміни і негативні явища, що заважають Україні розвиватися.