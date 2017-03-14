Луценко: сьогодні провадження щодо Януковича передали до суду

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні силовики передали кримінальне провадження за звинуваченнями у державній зраді щодо колишнього президента України Віктора Януковича до суду.

«Сьогодні, як ми і обіцяли, представники Генеральної прокуратури, військової прокуратури передали справу Віктора Януковича в суд», – сказав він.

За словами Луценка, військовий прокурор Руслан Кравченко представлятиме обвинувачення у справі Януковича.

Раніше сьогодні захист Януковича заявив про «спробу неправомірного вручення обвинувального акту у справі про державну зраду».

Як сказав адвокат компанії «Aver Lex» Віталій Сердюк, який представляє інтереси Януковича, з 9 березня досудове розслідування у справі про державну зраду відбувається за загальною процедурою. Проте у прокуратурі це заперечили.

Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

У січні Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.