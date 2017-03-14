Черкаси: активісти під ОДА встановили будки для президента і силовиків

Кількадесят активістів увечері під Черкаською облдержадміністрацією 14 березня виступили проти силового розгону блокадників у Донецькій області. Мітингувальники висунули вимоги обласній і міській владі.

Зокрема, йдеться про звільнення з-під арешту учасників блокади торгівлі з ОРДЛО та закриття кримінальних проваджень, що відкриті щодо активістів через блокування територій Донбасу, звільнення керівників силових структур, ухвалення законів «Про тимчасово окуповані території України» та «Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України», заборону роботи російських банків і російських платіжних систем в Україні, а також визнання на законодавчому рівні війною російську агресію проти України та введення воєнного стану на окупованих та прилеглих до них територіях.

Ці вимоги депутати обласної та міської ради розглянуть 15 березня під час позачергових сесій.

Окрім того, протестувальники під ОДА збудували із палетів та розмістили п’ять будок: для президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника В’ячеслава Аброськіна і чільника поліції Черкащини Валерія Лютого. Одну будку поки що залишили без адресата ­– чиє ім’я там з’явиться, залежить від завтрашнього голосування на позачергових сесіях. Активісти кажуть, що будки стоятимуть біля ОДА, допоки влада не вирішить проблемні питання Черкас – не прибере квіткові павільйони перед драмтеатром і МАФи по вулиці Небесної Сотні.

До протестувальників вийшли представники обласної та міської влади.

«Я завжди був проти силового розгону будь-яких мирних акцій протесту. Що стосується питання блокади, то це й інші питання мають регулюватися на законодавчому рівні. Є законопроекти, один із яких поданий нашим народним депутатом Сергієм Рудиком, щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів через лінію зіткнення. Я є представником виконавчої гілки влади і керуюся винятково законами. Зараз я прийшов до людей, тому що хочу поспілкуватися з ними, почути аргументи і донести їх до Адміністрації президента», – зазначив очільник області Юрій Ткаченко.

Активісти на його виступ кричали «Ганьба», а також вимагали висловити власну позицію із питання блокади та повідомити, як завтра під час сесії облради щодо цього питання голосуватиме фракція БПП.

Загалом мітинг тривав близько години.