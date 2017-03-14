Порошенко: Київ не матиме торговельних відносин із «конфіскованими» на Донбасі підприємствами

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Київ не може мати жодних торговельних відносин з цими «конфіскованими» на Донбасі підприємствами.

Порошенко нагадав, що Росія визнала «документи» угруповань «ДНР» та «ЛНР», пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України – сплачували податки, виплачували зарплату в гривнях.

«Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин з цими «конфіскованими» підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права», – сказав Порошенко, якого цитує його прес-служба.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Потім угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на захопленій ними території.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі з документів, виданих на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».