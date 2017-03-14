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14 Березень 2017, Київ 23:51
Новини | Міжнародні

Путін дозволив військовим з Південної Осетії служити у російській армії

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

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Президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив Міністерству оборони і МЗС підписати угоду з Південною Осетією, сепаратистським регіоном Грузії, про входження її військових частин до складу Збройних сил Росії.

Напередодні уряд Росії схвалив проект угоди з Південною Осетією. Документ передбачає, що жителі Південної Осетії зможуть служити за контрактом у російській армії. Під час укладання договору з російською армією житель Південної Осетії буде звільнений від несення військової служби на своїй території.

Після п’ятиденної російсько-грузинської війни у серпні 2008 року Росія визнала «незалежність» Південної Осетії. Крім Росії її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Тбілісі і країни Заходу вважають цей регіон частиною Грузії.

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