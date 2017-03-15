Прокуратура Франції розпочала розслідування щодо кандидата в президенти Фійона

Прокуратура Франції розпочала 14 березня офіційне розслідування щодо неправомірного використання державних фондів кандидатом у президенти Франсуа Фійоном. Правоцентристського кандидата підозрюють у тому, що він виплачував своїй дружині Пенелопі та дітям сотні тисяч євро за десятиріччя на роботі, яку вони фактично не відвідували.

Прокуратура заявила, що вони відслідкують дії Фійона з державними фондами та його участь у незаконному привласненні цих грошей. Кандидат від партії «Республіканці» є першим із кандидатів на посаду президента Франції, щодо якого ведеться розслідування.

До оприлюднення відомостей про роботу своїх родичів Фійон був лідером президентських перегонів, поступаючись у першому турі лише кандидатці від «Національного фронту» Марін Ле Пен, але випереджаючи її в імовірному другому турі. Нині Фійона в опитуваннях громадської думки випередив центрист Еманюель Макрон.

Фійон раніше заявляв про те, що у разі оголошення про офіційне розслідування вийде з президентської гонки. Він заперечував усі звинувачення щодо себе, і 14 березня члени його партії вирішили, що кампанія Фійонабуде продовжена.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня. Якщо жодний із кандидатів не набере понад половину голосів учасників голосування, другий тур буде призначений на 7 травня.