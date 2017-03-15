Представники поліції з трибуни Ради розповіли про події на блокпосту біля Слов’янська

Представники Національної поліції України, яких до Верховної Ради привели депутати, виступили з трибуни, розповідаючи про події 14 березня на блокпосту біля Слов’янська на Донеччині, коли сталися сутички між правоохоронцями й активістами, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк.

Водночас ранкове засідання парламенту було достроково закрите віце-спікером Оксаною Сироїд після того, як правоохоронці почали заходити до зали засідань у супроводі депутата від «Народного фронту» Антона Геращенка.

«Я прошу пані голову пустити в зал і надати право виступити бійцям Національної гвардії та представникам Національної поліції. Це вимога трьох фракцій», – сказав народний депутат з фракції «Народний фронт» Юрій Береза з трибуни парламенту.

На підтримку його слів біля трибуни вишикувалися народні депутати з фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».

Пізніше Сироїд пояснила, що виступ поліцейських був би порушенням регламенту.

Раніше 15 березня поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з інцидентом, який стався на Донеччині ввечері 14 березня.

«Щодо вчорашнього інциденту, нападу на поліцейських під керівництвом народного депутата України, слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – повідомив начальник поліції області В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що, за словами правоохоронців, які на блокпосту спілкувалися з депутатом, їм «погрожували вирізати сім’ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту», ображали і принижували поліцейських, називаючи «донецькими сепаратистами». Про це йдеться і в офіційному повідомленні на сайті поліції Донеччини.

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Речниця поліції Донецької області Наталія Шиман повідомила, що внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.