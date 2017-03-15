Сумська облрада не змогла провести позачергову сесію щодо блокади

Позачергова сесія облради Сумщини, на якій мали розглядати питання про блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною Києву територією Донбасу, 15 березня не відбулася через відсутність кворуму. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, із 64 на засідання прийшли лише 28 депутатів.

Тепер з цього ж питання терміново збирають міську раду Сум. За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, скликати позачергово сесію попросили депутати міськради.

14 березня голова облради Володимир Токар підписав розпорядження про проведення 15 березня позачергової сесії після того, як близько двох сотень активістів під стінами облдержадміністрації вимагали зібрати позачергове засідання обласної ради, щоб та від свого імені надіслала звернення до президента України і Верховної Ради щодо «розгону блокади».

За словами мітингувальників, у зверненні облрада має засудити «розгін блокади», вимагати від парламенту підтримати закон про особливий статус окупованих територій, припинити торгівлю з Росією, а також покарати тих, хто віддав наказ затримати і побити блокувальників 13 березня.