Посол України у Чехії Перебийніс приступив до роботи

Надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Євген Перебийніс 15 березня вручив вірчі грамоти чеському президентові Мілошу Земанові.

Попередній посол Борис Зайчук представляв Україну у Празі до серпня минулого року. Був звільнений указом президента України 19 серпня 2016 року.

Чеські ЗМІ про українського посла повідомляють, що «до роботи приступає досвідчений дипломат, який з травня 2015 року працював послом у латвійській Ризі, керував місією у Швеції. У Празі працював у 90-х роках як радник посольства, володіє чеською, словацькою, англійською, російською мовами, а під час Майдану був речником Міністерства закордонних справ».

Україна серед перших держав встановила дипломатичні відносини з Чехією – 1 січня 1993 року, у перший день існування нової держави – Чеської Республіки. Першим послом України у Чехії був Роман Лубківський.

За повідомленням канцелярії президента Чехії, 15 березня вірчі грамоти Мілошу Земану також вручили посли Ізраїлю, Франції і Монголії.