На Донбасі поранені четверо українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 15 березня поранені четверо українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними підтримувані Росією бойовики здійснили 91 обстріл позицій Збройних сил України.

Обстріли, в тому числі із застосуванням зброї калібру понад 100 міліметрів, зафіксовані на всіх оперативних напрямках, ідеться в ранковому зведенні. Також, за даними штабу АТО, близько 23:00 бойовики з артилерійських установок калібру 152 міліметри здійснили обстріли в напрямку розташованого поблизу Бахмута далеко від лінії зіткнення села Клещіївка.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілах на околицях Донецька. В угрупованні «ЛНР» інформують про бойові дії в районі села Калинове-Борщувате.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.