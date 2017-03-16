Путін повідомляє про візит Меркель до Росії у травні

Президент Росії Володимир Путін повідомляє про запланований на 2 травня візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Москви.
«Мої найкращі привітання федеральному канцлеру. Ми чекаємо візиту пані Меркель 2 травня», – заявив Путін 16 травня під час зустрічі з головою німецької Баварії Горстом Сігофером.
Відносини між Росією і Німеччиною, а також іншими країнами Заходу, різко погіршилися три роки тому, після анексії Москвою українського Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі.
Анґела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд беруть участь у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на сході України.
Візит Меркель до Росії відбуватиметься перед вересневими виборами у Німеччині. У Берліні висловлюють побоювання, що Москва спробує під час передвиборчої кампанії нашкодити Меркель, яка різко критикує дії Росії в Україні і Сирії.
Минулого року Анґела Меркель припустила, що під час передвиборчої кампанії можуть бути вчинені кібератаки і кампанії з дезінформації.
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