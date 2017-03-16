Посол США в ООН: ми ніколи не повинні довіряти Росії

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявляє, що Вашингтон ніколи не повинен довіряти Росії. Вона сказала про це у телевізійному інтерв’ю, що транслювалося 16 березня, у той же день, коли Держдепартамент США різко засудив анексію Росією українського Криму, яку Гейлі також публічно засудила.

Заява Гейлі з’явилася у час, коли у США все частіше говорять про втручання Росії у виборчу кампанію, спрямованк на те, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти суперницю від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Кремль заперечує ці звинувачення.

Дональд Трамп визнав, що, вважає, що саме Росія стоїть за хакерством і пропагандистськими зусиллями щодо втручання у перебіг виборів, але, за його оцінкою, це не вплинуло на результати голосування.

Відповідаючи на питання американського телеканалу NBC щодо того, яку політику Трамп має проводити щодо Росії, Гейлі сказала: «Поставитися до цього серйозно». «Ми ніколи не повинні довіряти Росії», – зазначила вона, додавши, що США потрібні «всі факти», щоб сформулювати правильну відповідь Москві.

Телекомпанія NBC запитала, чи оцінки Гейлі і Трамп щодо Росії збігаються. «Я не буду говорити про те, яку позицію займає президент, тому що я не знаю», – зазначила вона.

Упродовж своєї виборчої кампанії Трамп позитивно відгукувався про президента Росії Володимира Путіна і обіцяв поліпшити відносини з Росією.

Представники як Демократичної, так і Республіканської партії у Конгресі висловлюють занепокоєння тим, що потенційно більш м’яка лінія США щодо Росії під керівництвом Трампа може надати Москві карт-бланш для розширення агресії в Україні.