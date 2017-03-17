Уряд хоче швидшого зниження ставок НБУ – Гройсман

Кабінет міністрів України наполягає на зниженні облікової ставки Національним банком, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Верховній Раді.

«Щодо кредитної політики позиція уряду така – ми вважаємо, що Національний банк України повинен робити більше серйозні й істотніші кроки з здешевлення кредитів в економіку нашої країни… Уже відбувається зниження облікової ставки, але не так суттєво, як нам би хотілося. Наполягатимемо на тому, щоб цю роботу було прискорено», – заявив прем’єр на годині запитань до уряду у Верховній Раді 17 березня.

На початку березня Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 14%.

У лютому 2017 року, як зазначають у Нацбанку, інфляція у річному вимірі продовжила очікувано прискорюватися.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку, зокрема, у жовтні минулого року – до 14 %.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.