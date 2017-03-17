Луценко: в Лондоні арештували екс-керівника «Укрспецекспорту» Бондарчука

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що в Лондоні 15 березня арештували колишнього керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука.

«У результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був взятий під арешт ще один «герой» України – екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук», – написав генпрокурор на своїй сторінці в Facebook.

Луценко уточнив, що остаточне рішення щодо видачі Сергія Бондарчука вже найближчим часом має ухвалити Королівський суд, дату судового засідання мають визначити 24 березня.

У травні минулого року Бондарчук повідомив журналістам програми «Схеми», що він подав документи на отримання політичного притулку у 2015 році і очікує на надання притулку від уряду Великобританії.

Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйонів доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.

Сергій Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка «Наша Україна» й ініціатор спроби її розпуску. З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.