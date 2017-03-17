Екс-керівник «Укрспецекспорту» Бондарчук спростовує заяви Луценка про свій арешт в Лондоні

Колишній керівник державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук спростовує заяви генерального прокурора України Юрія Луценка про свій арешт в Лондоні.

Він також опублікував своє фото з сьогоднішньою газетою в руках як доказ того, що він перебуває на волі.

«Юрію Віталійовичу, вибачте, що вітаю Вас простою водою, просто я не вживаю міцних алкогольних напоїв, зараз у нас у тюрьмі час обіду. Мабуть, ви також вже міцно поснідали та пообідали, але на всяк випадок і вам смачного», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу 15 березня арештували Сергія Бондарчука. Луценко заявив, що остаточне рішення щодо видачі Сергія Бондарчука вже найближчим часом має ухвалити Королівський суд, дату судового засідання мають визначити 24 березня.

У травні минулого року Бондарчук повідомив журналістам програми «Схеми», що він подав документи на отримання політичного притулку у 2015 році і очікує на надання притулку від уряду Великобританії.

Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйонів доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.

Сергій Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка «Наша Україна» й ініціатор спроби її розпуску. З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.