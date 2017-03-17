У Білорусі чоловіка засудили до страти

Суд у Білорусі ухвалив смертний вирок для 32-річного чоловіка. Це перше таке рішення від початку року.

Речниця Гомельського регіонального суду Ольга Барсукова повідомила, що чоловіка засудили до страти 17 березня після того, як суд визнав його винним у вбивстві двох літніх людей у місті Наровлі в березні 2016 року.

Імені чоловіка не називають.

Білорусь є єдиною країною Європи, яка застосовує смертну кару.

Востаннє смертний вирок був винесений у грудні 2016 року чоловікові, якого визнали винним у вбивстві двох своїх дочок.

Європейський союз і правозахисні групи протягом багатьох років закликають Білорусь приєднатися до глобального мораторію на смертну кару.

На думку організацій із захисту прав людини, понад 400 людей були засуджені до смерті в колишній радянській республіці з початку 1990-х років.