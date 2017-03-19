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19 Березень 2017, Київ 22:28
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Білорусь: до протестувальників-«недармоїдів» вийшов регіональний чиновник (відео)

Білорусь: до протестувальників-«недармоїдів» вийшов регіональний чиновник (відео)
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Кілька сотень протестувальників у білоруському місті Слонім згуртувалися 19 березня проти податку, який президент Олександр Лукашенко називає боротьбою із «соціальним паразитизмом». Голова Слонімської районної ради Олег Тархонський прибув, щоб поговорити з протестувальниками. Мітинг завершився ухваленням спільної заяви. У ній активісти закликали владу поліпшити роботу бізнесу і умови для приватного підприємництва, а також припинити підвищення пенсійного віку. У заяві також йдеться про заклик державних ЗМІ Білорусі повідомляти неупереджено про економічні та соціальні умови в країні. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

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