Кілька сотень протестувальників у білоруському місті Слонім згуртувалися 19 березня проти податку, який президент Олександр Лукашенко називає боротьбою із «соціальним паразитизмом». Голова Слонімської районної ради Олег Тархонський прибув, щоб поговорити з протестувальниками. Мітинг завершився ухваленням спільної заяви. У ній активісти закликали владу поліпшити роботу бізнесу і умови для приватного підприємництва, а також припинити підвищення пенсійного віку. У заяві також йдеться про заклик державних ЗМІ Білорусі повідомляти неупереджено про економічні та соціальні умови в країні. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)