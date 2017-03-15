Білорусь: під час «Маршу недармоїдів» затримали десятки активістів

У Білорусі під час «Маршу недармоїдів» затримали десятки мітингарів.

Правозахисники повідомляють про побиття затриманих. Точна кількість затриманих не називається.

15 березня у білоруських Мінську, Гродні й Могильові відбулися «Марші недармоїдів», проти декрету про соціальне утриманство. Влада Мінська дозволили мітинг чисельністю до тисячі людей, але кількість протестувальників була більшою.

Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Після мітингів у Мінську і регіонах президент країни Олександр Лукашенко переніс термін сплати податку на наступний рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

Раніше марші пройшли в кількох містах Білорусі. На акції в місті Молодечно Мінської області були затримані лідери опозиції.