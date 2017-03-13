Журналістку Радіо Свобода в Білорусі оштрафували за «участь в мітингу»

Суд у білоруській Орші вирішив оштрафувати затриману після «Маршу недармоїдів» журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, звинувативши її в участі у несанкціонованому заході.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, Абакунчик не визнала провини, заявивши, що мала редакційне завдання висвітлювати мітинг в Орші і виконувала його.

Суддя Оршанського районного суду Микола Драгун призначив журналістці штраф у розмірі 575 рублів.

У процесі суддя зачитав міліцейський протокол, згідно з яким Абакунчик була затримана і відмовилася назвати своє ім’я. Натомість журналістка стверджує, що у неї не питали прізвище, просто силою схопили і потягли.

«Я тільки коментувала хід, працювала як журналіст, – відповіла Абакунчик на запитання судді про те, чи вона висловлювала свою думку під час висвітлення акції. – Хочу сказати, що вперше відчула такий шок, за багато років на мене вперше нападали міліціонери. Нас грубо схопили чотири омонівці, я говорила, що ми журналісти. Насильно схопили і потягли волоком і заштовхали до міліцейського відділку. Я навіть не мала шансів і можливості показати посвідчення».

Абакунчик заявляє, що в міліції у неї забрали телефон, заштовхали в кабінет і утримували кілька годин без пояснень, відмовлялися представитися.

«Говорили при цьому, що я не затримана, а й вийти на давали, – додає Абакунчік. – Коли я намагалася зателефонувати додому, так як у мене хвора мати, телефон вирвали».

Інших затриманих через деякий час звільнили, а Абакунчик заявили, що вона буде здавати відбитки пальців. За словами журналістки, коли вона відмовилася – її заштовхали в інший відділ, залишили в камері, забрали всі речі.

Пізніше журналістці повідомили, що суд у її справі відбудеться на наступний день, тільки після цього Абакунчик ознайомили з протоколом.

До «Маршів недармоїдів» 12 березня і після них у Білорусі затримали 19 журналістів і блогерів, п’ятьох судитимуть. Акції відбулися в Бобруйську, Орші, у Рогачові, в Бресті.

Учасники акцій протесту «недармоїдів», які щотижня відбуваються в різних містах країни, вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку скінчився 20 лютого 2017 року.