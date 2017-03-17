ЄС: захоплення Росією Криму загрожує міжнародній безпеці

Європейський союз засуджує захоплення Москвою українського Криму, називаючи російську анексію півострова «прямою загрозою міжнародній безпеці».

Ця заява голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Моґеріні з’явилася 17 березня, наступного дня після третьої річниці проведення так званого «референдуму» у Криму щодо включення його до складу Росії.

«Три роки минуло після нелегальної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією. ЄС залишається рішуче відданим суверенітету і територіальній цілісності Україні», – наголошується у заяві Моґеріні.

16 березня дії Росії засудили США і Канада.

16 березня 2014 року на території Криму й Севастополя відбувся невизнаний світом так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».