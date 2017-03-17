Британські військові прибувають до Естонії для посилення кордонів НАТО

Естонські військові повідомляють про прибуття до країни 130 британських солдатів у рамках посилення НАТО своєї східних кордонів з Росією.

«Бойова група під проводом Великої Британії розміститься тут за запитом Естонії і спільного рішення союзників НАТО задля посилення оборонних можливостей НАТО», – заявив 17 березня речник Міноборони Естонії Сіммо Саар.

За його словами, британські військові, які прибудуть до Естонії у п’ятницю ввечері, розмістяться у північному місті Тапа, куди 20 березня прибудуть також 50 французьких солдатів.

До середини квітня до Тапи мають прибути 800 британських і 300 французьких військових.

У травні вони мають взяти участь у військових навчаннях Spring Storm.

НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних батальйони. Керувати місією мають військові зі США, Великої Британії, Франції і Німеччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 17 березня, що «немає неминучої загрози» військового нападу у балтійському регіоні. Він наголосив на занепокоєнні щодо дій Росії і можливих її планів, додавши: «важливо, щоб ми не драматизували ситуації».