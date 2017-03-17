Десятки біженців загинули через обстріл човна біля берегів Ємену

Щонайменше 32 біженці із Сомалі загинули під час обстрілу човна біля узбережжя Ємену, повідомляють в ООН, представники єменської влади і свідки, що вижили під час атаки.

Біженці, які мали документи ООН, були на шляху з Ємену до Судану, коли 16 березня їхній човен був обстріляний з гелікоптера біля єменської провінції Ходейда.

Капітан човна повідомляє, що 80 біженців вдалося врятувати і доправити до міста Ходейда.

Агенція ООН у справах біженців повідомляє, що наразі підтверджено загибель 32 людей в 30 поранених. Загалом у човні перебували 140 людей.

Наразі незрозуміло, хто саме здійснював обстріл.

Єменську провінцію Ходейда контролюють повстанці підтримуваного Іраном угруповання «Хутті», які з 2015 року ведуть бойові дії з коаліцією під проводом Саудівської Аравії. Бойові дії розпочалися після того, як повстанці захопили столицю Ємену, місто Санаа.

Контрольована повстанцями агенція новин Saba звинуватила в обстрілі човна з біженцями коаліцію під проводом Саудівської Аравії, але деталей не навела.

Речник коаліції Ахмед аль-Ассері, своєю чергою, заявив, що 16 березня не проводили операцій у цій провінції.

Під час конфлікту, який у Ємені розпочався у 2015 році, тут загинули 7 тисяч цивільних.