Порошенко змінив посла України у Нідерландах

Президент України Петро Порошенко звільнив посла у Нідерландах Олександра Горіна, призначивши на його місце Всеволода Ченцова.

Про це мовиться у відповідних указах українського президента, опублікованих 17 березня.

«Звільнити Олександра Горіна з посади надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Нідерланди, а також з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», – мовиться в одному указі.

«Призначити Всеволода Ченцова надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди», – зазначається в іншому.

Олександо Горін був послом у Нідерландах з 2011 року.

Всеволод Ченцов з 1996 року працює у системі МЗС України, працював у посольствах України у Туреччині і Польщі, а також у представництві при ЄС.