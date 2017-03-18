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18 Березень 2017, Київ 14:57
Новини | Події

Аваков: Керівників Івано-Франківської митниці затримали на хабарі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що чиновників затримали на спробі дати хабар на понад мільйон гривень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що чиновників затримали на спробі дати хабар на понад мільйон гривень

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Чотирьох високопосадовців Івано-Франківської митниці правоохоронці затримали у ніч на 18 березня, повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Після того, як 19 січня співробітники управління захисту економіки Львівщині та військової прокуратури затримали одного з керівників Львівської митниці, його подільники були переведені на рівнозначні посади до прикарпатської митниці, де вони і продовжили свою злочинну «справу». Коли викриті високопосадовці зрозуміли, що їм не вдасться уникнути відповідальності, вони вирішили домовитися з правоохоронцями. Ціна питання, на їхню думку, (становила – ред.) більше мільйона гривень», – написав міністр.

За інформацією МВС, згаданим посадовцям прикарпатської митниці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 (прийняття пропозиції одержання неправомірної вигоди службовою особою) та 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Станом на ранок правоохоронці проводили 19 обшуків.

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