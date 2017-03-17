Чи будуть європейські дороги в Україні?

Вдвічі більше коштів на ремонт доріг виділять протягом року із бюджету, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. В «Укравтодорі» кажуть, що цього достатньо буде хіба, щоб відновити 1% автошляхів. Громадськість вважає, що без належного контролю за фінансуванням та проведенням робіт можуть і заявленого відсотка не відремонтувати.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, 95% українських доріг – зруйновані. Вони потребують капітального ремонту. На відкритті засідання уряду напередодні Гройсман звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна і наголосив, що пора ремонтувати дороги.

Виходьте на дороги й подивіться, що там відбувається

«І не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Ми маємо 14 мільярдів гривень. Близько 35 мільярдів гривень ми можемо мобілізувати як ресурс протягом року. Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належним чином. Виходьте на дороги й подивіться, що там відбувається. Щоби всі служби по всій країні почали працювати над цим питанням», – сказав міністрові Володимир Гройсман.

​Ремонт автошляхів

За останні декілька років фінансування доріг збільшилося, але цього недостатньо для проведення капітального ремонту дорожнього полотна. Середнього та ямкового ремонту в цьому випадку не вистачає, констатує Володимир Тарчинський, аналітик громадської організації «Публічний аудит». За його словами, така статистика розбитих доріг в Україні переходить з року в рік. Ямковий ремонт – це як тимчасова заглушка, яка не дає гарантії, що зі снігом не зійде і асфальт. Українське дорожнє покриття потребує капітального ремонту, а подекуди й цілого будівництва. Однак, як свідчить практика, часто підрядник неякісно виконує ремонтні роботи, використовуючи при цьому сировину в неналежному технічному стані. До того ж, вважає експерт, за підрядником слід встановити належний контроль.

Можна брати проби й перевіряти в лабораторіях сировину, щоб усувати проблеми не тоді, коли дорогу встелили і просять розрахуватися, а говорити по факту

«Коли уже йде прийом робіт, треба перевіряти умови. Ми (громадська організація «Публічний аудит» – ред.) пропонували, щоб представник замовника був присутній на місці й спостерігав одразу, як укладається асфальт. Можна брати проби й перевіряти в лабораторіях сировину, щоб усувати проблеми не тоді, коли дорогу встелили і просять розрахуватися, а говорити по факту: такі роботи не будуть прийматися. Мовляв, переробляйте за свій рахунок, використовуйте якісні матеріали», – наголосив активіст Володимир Тарчинський.

Радник голови «Укравтодору» Олександр Кава каже, що найбільша проблема полягає якраз у фінансуванні. На сьогодні, державне агенство автомобільних доріг України може оперувати сумою близько 14 мільярдів гривень, половина з яких піде на погашення боргів організації.

Відремонтувати в країні потрібно близько 170 тисяч кілометрів автошляхів, але цього року вдасться привести до ладу близько тисячі кілометрів. Це – капітальний та середній ремонти, також 30 тисяч кілометрів ямкового ремонту на критичних ділянках транспортного покриття, додає Кава.

Радник голови «Укравтодору» також навів приклад фінансування утримання автошляхів у сусідній Польщі. Так, для утримання доріг опорного значення (а це 19 тисяч кілометрів) там виділяють 5 мільярдів євро щорічно.

В Україні є 20 тисяч кілометрів доріг опорного значення. І для того, щоб їх щонайменше підтримувати у належному стані, потрібно щорічно 500 мільйонів євро

«Основна причина проблем доріг – недостатнє фінансування. В Україні є 20 тисяч кілометрів доріг опорного значення. І для того, щоб їх щонайменше підтримувати у належному стані, потрібно щорічно 500 мільйонів євро. Для покращення – понад мільярд в рік. Корупційна складова, звісно, присутня і вона частково вирішується. Але, навіть, якщо врахувати, що корупцію вдасться подолати на усіх рівнях, то проблема з дорогами не зникне, адже й досі залишається питання із фінансуванням. Зрозумійте правильно, що якщо зайти у дорогий автосалон із 500 доларами в руках, автівку преміум-класу купити не вдасться. Тут без чуда не обійтися», – сказав Кава.

Корупція у шляхобудівництві

Неякісний ремонт та обслуговування українських автомобільних шляхів відбуваються через корупційні схеми на усіх етапах шляхобудівництва. У галузі залишаються чиновники, які звикли красти на місцевому рівні. Таку думку Радіо Свобода висловив активіст онлайн-проекту «УкрЯма» Григорій Кравцов. Він прогнозує, що подолати корупцію в будівництві доріг найближчим часом не вдасться.

Поки не буде персональної відповідальності чиновників, які відповідають за дотримання стандартів їхньої ділянки, не буде ніякого знищення корупції

«Проблема в корупції і бардаку. Як уникнути корупції? Скажу відверто, я не очікую, що її вдасться подолати в найближчі 2-3 роки. Це питання довгострокове. Але основна проблема – це відповідальність чиновників. Поки не буде персональної відповідальності чиновників, які відповідають за дотримання стандартів їхньої ділянки, не буде ніякого знищення корупції», – сказав Кравцов.

Громадський контроль

Окрім збільшення відповідальності, зокрема, на законодавчому рівні, потрібен як громадський контроль над освоєнням фінансів, так і прозорість тендерних процедур, кажуть експерти.

Так, громадські активісти днями провели акцію «Убита дорога кличе на допомогу» під стінами Київської міської державної адміністрації. Правозахисник Едуард Багіров каже, що було ухвалено рішення про створення громадської організації «Київський дорожній комітет». Ця організація має на меті контролювати стан доріг та їхнє утримання у Києві. А також контролювати фінансові надходження на ремонт.

Дорожні служби, комунальні дорожні служби не виконують на 100% покладені на них завдання. Також присутні різні корупційні схеми

«Дорожні служби, комунальні дорожні служби не виконують на 100% покладені на них завдання. Також присутні різні корупційні схеми. Ми хочемо не тільки контролювати, але й зламати корупційну схему, яка дозволяє київським чиновникам заробляти і при цьому не виконувати своїх прямих обов’язків, створювати проблеми для киян. Така практика існує у будь-якій з країн Європи. Тому там і є порядок. А у нас бардак. Тому, що у нас немає порядку, контролю і немає покарання можновладців за невиконання ними службових обов’язків», – сказав Едуард Багіров.

Водночас на сайті Київміськадміністрації рапортують, що ремонт доріг у Києві триває. Повідомляється, що подекуди дорожники відновлюють дороги поверхово, а місцями здійснюють капітальний ремонт.

Як зазначає Едуард Багіров, кожен автомобіліст може зафіксувати порушення під час ремонтних робіт у Києві та надіслати дані на електронну скриньку активістів. І вже у судовому процесі активісти намагатимуться врегулювати питання із дорогами у правовому полі. Правозахисник вважає, що в Україні недостатньо врегульоване питання відповідальності чиновників за їхню бездіяльність. Це можна побороти лише на певному прецеденті, якого активісти сподіваються домогтися.