На Рівненщині перекрили трасу через видобуток бурштину – МВС

На Рівненщині у суботу понад сотня людей перекрила автодорогу «Київ-Ковель» на ділянці у селі Федорівка Сарненського району. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За даними відомства, мітингувальники висунули низку вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення затриманого раніше цього тижня 43-річного жителя селища Клесів.

За даними МВС, 16 березня співробітники поліції виявили неподалік Клесова дві мотопомпи (часто використовуються для нелегального видобутку бурштину), але доставити їх у відділ поліції завадили близько 25 чоловіків.

«Вказані чоловіки почали кидати каміння у бік поліцейських і погрожували підпалити службове авто. На неодноразові вимоги правоохоронців залишити місце події та не перешкоджати виконанню службових обов'язків невідомі не реагували, а навпаки почали стріляти по поліцейських. Одна з гумових куль влучила в бронежилет одного з працівників поліції. Після затримання найактивнішого з учасників конфлікту, який підбурював та закликав до протиправних дій, решта з натовпу втекли. Зловмисником виявився 43-річний житель смт Клесів», – нагадали у МВС інцидент, що стався раніше цього тижня.

За даними відомства, затриманому інкримінують три статті Кримінального кодексу – масові заворушення, опір правоохоронцям та погрозу або насильство щодо правоохоронця. 18 березня йому мають обрати запобіжний захід.

Наразі, за даними МВС, рух на цій ділянці траси заблокований, правоохоронці вживають заходів для відновлення руху.