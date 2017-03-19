Секретар РНБО звернувся до СБУ щодо аналізу інформації про візит до Криму політиків різних країн

Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму», – заявив Турчинов.

За його словами, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

«Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства», – сказав Турчинов.

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на заступника голови комітету Держдуми Росії у справах національностей Руслана Бальбека повідомили, що близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки прибули з триденним візитом в анексований Крим. Бельбек також повідомив, що делегація представлена також «розсудливими українськими політиками».

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією. Кремль називає анексію «відновленням історичної справедливості».